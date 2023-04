“Stanno cercando di fare uno spezzatino del reddito di cittadinanza, che invece va difeso, il nostro paese non può permettersi di non avere questo strumento. E sono preoccupanti i contenuti del decreto lavoro, c’è dentro l’idea di allargare pericolosamente le maglie della precarietà”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in collegamento con l’assemblea nazionale della Rete dei numeri pari. “È molto preoccupante quello che si prospetta essere il testo del Decreto Lavoro che, come una provocazione, verrà presentato proprio il primo maggio. Lì dentro c’è un’idea che è quella di combattere i poveri invece di contrastare la povertà