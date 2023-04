Un pullman di linea è andato a fuoco lungo il ponte translagunare tra Venezia e Mestre. Come si vede nel video, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme: fortunatamente i passeggeri a bordo e l’autista sono riusciti a mettersi in salvo. Il bus Atvo, società che copre i collegamenti extraurbani, era partito alle 13.15 da Treviso. Aveva effettuato una sosta a Mestre, dov’erano scesi quasi tutti i passeggeri, ripartendo alla volta di Venezia, con otto persone a bordo. La circolazione dei treni, sulla linea ferroviaria che corre parallela al ponte translagunare, non ha subito interruzioni, e questo sta assicurando i collegamenti con la terraferma. Secondo quanto si è appreso, circa a metà del ponte l’autista del pullman si è accorto del fumo che usciva dal lato posteriore del mezzo. Lo ha subito fermato, facendo scendere i passeggeri. Lo stesso autista ha provato a spegnere le fiamme con un estintore, ma ormai l’incendio aveva iniziato ad avvolgere il mezzo in modo irreparabile. Dato l’allarme, sul posto i vigili del fuoco. Si tratta di un bus acquistato circa 5 anni fa per una spesa di 250mila euro. Solo una volta che sarà spento l’incendio sarà possibile effettuare l’approfondimento tecnico per capire da dove siano partite le fiamme.