Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono tornati al centro del gossip. Mentre Salemi era in America per partecipare al Coachella, Pretelli è stato visto ballare all’Armani Club, una nota discoteca milanese, in compagnia di una bella ragazza e di Riccardo Brannetti, caro amico di Pretelli. Il video è subito diventato virale, scaturendo una serie di voci tra i fan della coppia su un possibile flirt “clandestino” di Pierpaolo. La ragazza in questione sarebbe l’influencer e Tiktoker Francesca Goglino, che con le sorelle Francesca e Valentina ha fondato la pagina Gsisters, che conta quasi un milione di follower.

video Twitter

Alcuni teorizzano che Pretelli non abbia nulla da nascondere, poiché l’amore fra lui e Salemi sarebbe già finito da tempo. Tuttavia, seppur non parlando direttamente del video in questione, i due sarebbero intervenuti contro le malelingue: Pretelli mettendo like ad alcuni commenti che lo difendono, come ad esempio: “Ragazze ma come è che siete tutte Puritane? Un secondo di video e io sinceramente ho visto un ragazzo che appena si dondola, che ha le mani nei fianchi e che sinceramente alla fine del video si stava scansando”.

Giulia Salemi ha invece pubblicato una storia su Instagram dove afferma: “L’unico elemento tossico di cui hai bisogno nella tua vita è il botox, lascia andare il resto”, anche se non era del tutto chiaro se l’elemento tossico in questione fosse il pettegolezzo e lo stesso Pierpaolo Pretelli, almeno fino a quando non ha condiviso una storia dove si scambia un tenero abbraccio con il suo ragazzo, alla faccia delle malelingue.