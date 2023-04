Anna Oxa ha incontrato Giorgia Meloni. La cantante, come svelato dall’agenzia Ansa, ha fatto visita ieri mattina a Palazzi Chigi alla Presidente del Consiglio. L’appuntamento a sorpresa ha generato stupore e ironia social. Non si tratta del primo incontro della premier con personalità del mondo dello spettacolo, nelle scorse settimane nella sede del governo per ben quattro volte è stato avvistato Pino Insegno, conduttore considerato molto vicino alla leader di Fratelli d’Italia e in attesa di un nuovo impegno sulle reti del servizio pubblico: “Me so venuto a pija il caffé che qua lo fanno bono”, aveva scherzato il famoso doppiatore. Non si conoscono le ragioni dell’incontro tra Meloni e la cantante albanese che ha indirettamente confermato la notizia rilanciando la notizia sui social. Oxa è tornata in tv a febbraio scorso, in gara al Festival di Sanremo dopo dodici anni di assenza con il brano “Sali (Canto dell’anima)“, legata da sempre alla kermesse con quattrordici partecipazioni e due vittorie. Al Festival aveva debutta nel 1978 con il brano “Un’emozione da poco”.