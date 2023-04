Uomini armati hanno fatto irruzione in un parco acquatico in Messico, all’interno di un resort, nello stato di Guanajuato, uccidendo sette persone, tra cui un bambino di appena sette anni. L’agguato, secondo quanto riportato dalle autorità di Cortazar, è avvenuto ieri, sabato 15 aprile: oltre alle vittime una persona è rimasta gravemente ferita. Secondo il proprietario del parco acquatico, il gruppo armato sarebbe arrivato nel resort La Palma intorno alle 16:30 per dare inizio all’attacco: gli aggressori si sono diretti verso un gruppo di ospiti della struttura, dove molte persone stavano trascorrendo il fine settimana, per dare inizio alla sparatoria. Dopo hanno saccheggiato un’attività commerciale e prima di fuggire hanno portato via le telecamere di sicurezza. Un video pubblicato dal sito di notizie Debate Noticias mostra le vittime a terra e diverse persone che corrono in costume da bagno piangendo, urlando e abbracciando i figli, nel disperato tentativo di ripararsi dalla sparatoria.

I soldati e la polizia messicana, aiutati da un elicottero, sono alla caccia dei criminali. Il Guanajuato, centro agricolo e industriale, è da anni lo Stato più violento del Messico a causa della guerra criminale tra i cartelli narcos di Jalisco Nueva Generaciòn (il più potente del Messico) e Santa Rosa de Lima.