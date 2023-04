Nelle sue ultime Instagram Stories, l’attrice Micol Olivieri ha raccontato del tumore di cui è affetto il suo adorato cavallo Zucchero, che la donna afferma di amare immensamente, quasi fosse “un terzo figlio”. “Ho chiamato prima il veterinario che il pediatra per mio figlio Samuel che ha la tosse”, ha confessato l’attrice. “Il mio cavallo (che si chiama Zucchero) è rotolato improvvisamente per terra insieme a mia figlia Arya. Lui sotto la pancia ha un tumore benigno, tipo delle cisti che fuoriescono. Ha iniziato a sanguinare e mi sono impressionata“.

Non è solo Micol ad essere legata a Zucchero ma, come spesso accade, ad affezionarsi tantissimo ai propri animali domestici sono i bambini, per i quali veder soffrire i propri amici a quattro zampe è un dolore straziante a cui non sanno porre rimedio: “Mia figlia Arya ha pianto tantissimo, aveva gli occhi gonfissimi. Infatti, ha più volte detto che ‘non può permettersi che il suo cavallo stia male’. Mi ripeteva: ‘Io gli sto facendo del male mamma, come faccio?’“, ha spiegato Micol sui social. Fortunatamente per Micol e per la piccola Arya (e per Zucchero), l’animale è ora in cura e sembra stare molto meglio, e la bambina potrà tornare presto a trottare in groppa al suo amato cavallo.