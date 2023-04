La sposa furiosa con la damigella d’onore. Il motivo? Sostiene che l’amica le abbia rubato la scena durante l’addio al nubilato e la cosa proprio non le va giù. Durante la serata, la damigella d’onore ha infatti raccontato di aver ricevuto una diagnosi di sindrome alcolica fetale. “Ovviamente, le ho chiesto cosa significasse per lei e lei ha iniziato a piangere perché ora sente che il suo rapporto con sua madre è cambiato. Ci siamo conosciuti alle elementari e lei ha sempre avuto un disturbo dell’apprendimento, ma non sapeva che ci fosse una causa prevenibile. Le altre mie damigelle l’hanno notata piangere, e la serata è stata dedicata a lei. Ci ho pensato tutto oggi e ho finito per mandarle un’e-mail per dirle che mi ha portato via un momento importante dalla mia vita”: le parole della sposina su Reddit. Intanto, cos’è la sindrome alcolica fetale? Sul sito issalute.it si legge: “La sindrome feto-alcolica (dall’inglese Fetal Alcohol Syndrome-FAS) è la manifestazione più grave del danno causato dall’alcol al feto ma, poiché i sintomi associati ai danni provocati dall’alcol possono essere più o meno fortemente pronunciati, si usa il termine più generico e ampio “Spettro dei Disordini Feto Alcolici (dall’inglese Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD)“. Questa definizione comprende tutti i possibili danni causati dal consumo di alcol in gravidanza sul corretto sviluppo dell’embrione e del feto. I bambini con FAS e FASD presentano malformazioni fisiche, disabilità mentali/intellettuali irreversibili e gravi problemi di comportamento. Hanno difficoltà ad apprendere e conservare nuove informazioni, a riconoscere le relazioni e a seguire le regole. Sono irrequieti e facilmente distratti, invadenti e aggressivi, facilmente influenzabili e incapaci di riconoscere ed evitare il pericolo”. In molti sono intervenuti per commentare le parole della sposa: “Se questo è stato il primo evento incentrato sull’alcol a cui ha partecipato da quando ha appreso la notizia, posso capire il crollo. L’alcol sarà un fattore scatenante per lei mentre elabora. Potrebbe non averci nemmeno pensato fino a quando non è stata all’addio al nubilato. Una volta lì ‘boom’, alcol e sbronze, e ora tutto ciò a cui riesce a pensare è sua madre e la sua diagnosi”, “Magari non voleva nemmeno dirlo ma è crollata, capita”, “Poverina”. Insomma, sembra esserci molta comprensione per la damigella d’onore ma la sposa non è convintissima: “È ancora invitata al matrimonio, ma non voglio che diventi una damigella d’onore dopo questo. Il mio fidanzato è d’accordo con me, sto sbagliando?”