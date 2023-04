La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha passato le vacanze di Pasqua insieme alla sua famiglia, trascorrendo il periodo festivo in un resort di Sciacca, in Sicilia. Durante la sua permanenza, la campionessa olimpica ha visitato molte mete turistiche dell’isola, dalla Valle dei Templi di Agrigento alla Scala dei Turchi. Proprio durante la visita alla bellissima scogliera bianca, Pellegrini ha voluto lanciare una polemica nei confronti dei molti turisti sprezzanti delle regole. In un selfie l’ex nuotatrice ha mostrato molta gente arrampicata sul tratto di costa, intenti a scattare selfie e foto panoramiche, nonostante l’accesso sia vietato a causa dell’alto rischio di frane e crolli: “Non abbiamo capito se vietato l’accesso era solo per noi o per tutti”, riporta ironicamente la didascalia.

La critica al comportamento maleducato e menefreghista dei turisti immortalati da Federica Pellegrini ha sollevato parecchio malcontento e la stessa sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha deciso di prendere il comportamento esemplare della campionessa ad esempio, e sulle infrazioni degli altri turisti ha dichiarato: “L’amministrazione comunale avvierà un’attività di verifica, per individuare gli incivili, allo stato ignoti, che hanno violato i cartelli e le ordinanze nonché lo sbarramento, facendo accesso sulla marna bianca della Scala dei Turchi, svilendo, così, il rigoroso rispetto per l’ambiente mostrato dalla stragrande maggioranza dei visitatori, come la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che da sportiva ed abituata a rispettare le regole, ha postato alcuni incivili che, senza tenere conto di ordinanze e sbarramenti ivi allocati, hanno violato i divieti”.