“Io non ho nessuna intenzione di lavorare per il resto della mia vita. Non voglio certo svegliarmi alle 6 di mattina per i prossimi 60 anni. No, sono troppo bella per questo“. Così l’influencer Lucy Welcher che su TikTok ha un notevole seguito, ha fatto arrabbiare e non poco i suoi follower. Lei ha cercato di cancellare il video dopo pochi minuti dalla pubblicazione ma ormai il filmato era già diventato virale. La storia di Welcher, canadese di 19 anni, la racconta il Daily Mail che dà conto anche dei commenti adirati sotto al video: “Il mondo non gira attorno a te”, “Perché non provi a diventare adulta invece di comportarti da principessa viziata?”, “Questi giovani pensano di guadagnare non avendo qualità e non sapendo fare nulla”. Ma non ci sono solo opinioni negative, anzi: c’è chi è totalmente d’accordo con Lucy e chi si offre di mantenerla tutta la vita. La cosa di cui tener conto, però, è che l’influencer ha spiegato che il suo era un video ironico: “Stavo solo scherzando e ora sono vittima di una valanga di odio social”. Dal Daily Mail la storia è rimbalzata sui siti di mezzo mondo e ha aperto un dibattito tra commentatori.