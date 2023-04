Nessuna gradita sorpresa nell’uovo di Pasqua dei partiti politici: è questo il responso affidato alla nostra chart degli ultimi sette giorni.

I Fratelli d’Italia, ancora primi, rimangono stabili anche per questa settimana al 29% medio. Il gradimento per loro non cresce più da un mese, mentre il dato meno favorevole è il 26,8% di Emg, praticamente a un passo dal risultato delle Elezioni Politiche del 2022.

Ma il partito della Meloni può tirare un sospiro di sollievo: anche il suo diretto inseguitore, il Partito Democratico,rimane stabile per la seconda settimana consecutiva al 19,8%. In questo caso pare essersi esaurito l’effetto novità dell’elezione di Elly Schlein. Adesso per la segretaria del PD comincia una fase di lavoro in cui tramutare in consenso il potenziale che una parte dei media le attribuisce.

Intanto rosicchiano qualche decimale gli ex alleati gialloverdi: il M5Stelle sale al 15,9% mentre la Lega si porta all’8,9%.

Anche Forza Italia, nei giorni della preoccupazione per la salute del leader Berlusconi, registra una lieve salita al 7,1%.

Niente al momento sembra invece dare una scossa al “Terzo Polo”, in discesa al 7,5%. La compagine Azione+Italia Viva non intercetta abbastanza il fantomatico voto moderato di cui si favoleggia da anni e non riesce ad andare oltre la somma aritmetica dei consensi ai singoli partiti, al netto delle fisiologiche fluttuazioni settimanali. Delusione anche per l’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, ormai calata sotto il 3%, che in questi mesi non è riuscita a dare l’impressione di essere un progetto con qualche futuro, sollevando qualche dubbio sulla vera motivazione che ha portato all’alleanza qualche settimana prima delle elezioni politiche.

Fonte: Swg, Emg, Quorum, Tecnè, Proger Index, Termometro Politico