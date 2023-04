Negli ultimi giorni continuano a rincorrersi dei rumors insistenti riguardo una possibile nuova love story di Cesare Cremonini, dopo essersi lasciato alle spalle il flirt con la venticinquenne Martina Maggiore. Il cantautore bolognese sembrerebbe esser legato sentimentalmente ad uno dei volti di punta della redazione del Tg1, Giorgia Cardinaletti. Secondo alcune indiscrezioni fornite dal settimanale Chi, Cremonini e Cardinaletti si frequenterebbero ormai da alcuni mesi. Il 28 settembre 2022 il cantante di “50 special” ha caricato sul suo profilo Instagram uno scatto all’interno dello studio del notiziario in compagnia della giornalista, che poco prima lo aveva ospitato in diretta in occasione della presentazione del suo singolo “Stella di mare” cantato insieme a Lucio Dalla. Qualche mese dopo (per la precisione novembre 2022) è comparso un ulteriore scatto sul profilo di Cardinaletti.

La giornalista Rai si è fatta fotografare al fianco del cantante all’interno del suo camerino, al termine di una data live. La descrizione a corredo della fotografia non sembrerebbe lasciare dubbi in merito: “Share the love”, proprio come il titolo di uno dei brani cantati da Cremonini. Non solo: i due, ai tempi del primo incontro, non avrebbero avuto frequentazioni in corso. La giornalista di Fabriano è stata infatti legata sentimentalmente al collega Rai Francesco Caldarola fino a settembre dello scorso anno. Non ci resta quindi ora che attendere nuove indiscrezioni riguardo quella che, senza altri colpi di scena, potrebbe aggiudicarsi il premio come coppia dell’estate 2023. Intanto c’è una data certa: il 13 aprile nel pomeriggio il cantautore e la giornalista si ritroveranno alla 99° Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore all’evento “I ragazzi del futuro”, presso la sede milanese. Coincidenze? Chissà.

