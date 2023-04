È stato definito, dagli appassionati del genere, uno dei video più interessanti diffusi negli ultimi anni. La top model Valentina Rueda Velèz ha pubblicato una storia, su Instagram, accompagnandola col testo “quando sei in volo e vedi gli alieni…”, in cui è a bordo di un bimotore e a un certo punto, accanto all’aereo, sembra passare, in volo, un oggetto misterioso. La clip è diventata presto virale. Per chi ci crede, naturalmente, è l’ennesima prova della presenza di ufo.