“Se io e Alba Parietti ci siamo contese degli uomini? Uno è stato un passaggio di consegne, io sempre prima. Era uno molto bello, che si chiamava Alessandro Stepanov. E poi Sandy Marton, con quale sono offesissima“. A dirlo è Paola Ferrari che, ai microfoni de Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ricorda i tempi che furono e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Come con Sandy Marton, appunto: “Nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citato. Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con Alba, me lo disse lui. Con Sandy avevamo una relazione fluida, così come l’aveva con Alba, ma eravamo giovanissime entrambe, avremmo avuto 22 anni”, sottolinea la giornalista sportiva. Immancabile, poi, un accenno a Diletta Leotta, la conduttrice volto di Dazn con cui in passato ha intrapreso diversi botta e risposta e che da poco ha annunciato la sua gravidanza: “Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei. Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po’ per tornare in forma. Però a dire il vero mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei“.