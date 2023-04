Poteva forse passare inosservata la presenza di Michelle Hunziker alla festa per i 40 anni dell’ex Tomaso Trussardi? Certo che no. Ma non c’è di che stupirsi: nonostante abbiano deciso di separarsi, i due sono rimasti non solo in ottimi rapporti ma sono ancora uniti da un sincero affetto, oltre che dal legame con le due figlie Sole e Celeste. E così, ecco che prima Michelle – appena diventata nonna – ha pubblicato una storia su Instagram con un collage di foto che ritraevano l’imprenditore insieme alle figlie e la scritta “tanti auguri daddy”; e poi ha preso parte ai festeggiamenti, più radiosa che mai in un elegante completo maschile.