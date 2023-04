Jessica Nunes di Westport, Massachusetts, ha rilasciato un’intervista a ‘Good Morning America‘, dove ha raccontato di aver scoperto che sua figlia di 5 anni, di nome Lilia, ha usato il suo telefono cellulare per fare una maxi ordinazione su Amazon, spendendo un capitale.

Secondo quanto dichiarato al magazine, quando si è vista recapitare la tipica mail con scritto “congratulazioni, il tuo ordine è stato spedito‘, la mamma di 26 anni ha pensato di essere vittima di una frode. Non ricordando di aver comprato nulla, la donna si è insospettita e ha controllato l’ordine, scoprendo che si trattava di una gigantesca ordinazione di giocattoli. E che giocattoli! Svariate moto da cross elettrice, stivali da cowboy e addirittura una Jeep giocattolo. Spesa complessiva: 2.700 euro.

Ricollegando gli avvenimenti, la mamma della piccola Lilia si è ricordata di un giorno in cui le due erano insieme al parco, e la bambina aveva visto alcuni bambini giocare proprio con gli stessi giocattoli contenuti nell’ordine. Tornando a casa, la madre aveva lasciato il telefono alla figlia mentre erano in macchina, credendo che l’avrebbe usato per giocare o per guardare qualche cartone. Invece, zitta zitta, la bambina aveva aperto Amazon, iniziato a mettere nel carrello tutto ciò che aveva visto usare agli altri bambini.

Jessica, come ha dichiarato a GMA, ha scelto di trarre una lezione da questa vicenda: “L’ho presa come un’esperienza di apprendimento – ha detto – ho capito di dover mettere una password al telefono e fare più attenzione quando mia figlia usa telefoni e tablet. I bambini possono incappare in qualsiasi cosa. Per quanto riguarda Lila, è stata l’occasione per parlarle del valore dei soldi e l’importanza di guadagnarsi ciò che si desidera“. Ovviamente tutti gli acquisti sono stati annullati e sono in procinto di essere restituiti.