Gianluca Grignani è stato ospite del programma radiofonico I Lunatici, in onda su Rai Radio 1. Durante la chiacchierata, l’autore ha svelato alcuni retroscena della sua vita musicale, delle sue amicizie nel mondo dello spettacolo e del singolo che ha presentato a Sanremo 2023: ‘Quando ti manca il fiato‘. La canzone, dedicata al padre, “era lì da tanti anni, si è trasformata” ha detto Grignani. “È nato tutto quando mio padre mi chiamò e mi chiese se il giorno della sua morte sarei andato al suo funerale. È un pezzo che cerca di essere un mantra, una preghiera. Quella telefonata è esistita davvero, non sarei mai riuscito a inventarmela”. L’esperienza all’Ariston per il cantautore milanese è stata ancora una volta ricca di emozioni perchè, come spiega lui stesso: “Sanremo non finisce mai di stupirmi. Sanremo evolve, non sei mai pronto a tutto“.

Una delle curiosità più succose svelate durante il programma, è stato sicuramente quando Gianluca ha scelto di rivelare chi sono state le donne che hanno ispirato due dei suoi brani più celebri: ‘La mia storia tra le dita’ e ‘Una donna così‘. “Sono esistite davvero. – spiega – Una è la donna che più ho amato nella mia vita, aveva sedici anni, li avevo anche io. La ragazza che ha ispirato ‘Una donna così’ invece era omosessuale. Lo hanno saputo che hanno ispirato questi pezzi. Come è andata a finire? Son cose che non si possono dire…”.

Gianluca ha anche ammesso di non essere un grande fruitore della musica italiana, tranne forse per una grande eccezione, Lucio Dalla, a detta di Grignani “uno dei pochi amici avuti nel mondo della musica. Mi definiva un po’ visionario. E anche lui lo era, è uno dei pochi artisti italiani che ascolto con attenzione e venerazione”.