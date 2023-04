Ore di apprensione da parte dei fan di Stromae per il suo stato di salute. Con un messaggio apparso suo social, l’artista belga ha dichiarato di stare male e per questo di essere costretto a cancellare quindici concerti previsti fino a maggio, compreso quello al Palazzo dello Sport di Roma del 16 maggio. I biglietti potranno essere rimborsati. Nelle ultime due settimane erano già state cancellate sei date previste a Strasburgo, Amnéville e Nantes.

“Mi sono reso conto che il mio attuale stato di salute non mi permette di venire a incontrarvi. – ha scritto l’artista – Con rammarico condivido con voi questa notizia che m’intristisce, ma devo accettare i miei limiti. Mi prenderò il tempo necessario per rimettermi in sesto, circondato dalla famiglia, e tornare ad esibirmi. Mi auguro di potervi comunicare presto notizie positive. Non vedo l’ora di vedervi e riprendere il tour a fianco delle mie squadre che mi hanno sostenuto in tutti questi anni. Abbiate cura di voi”.

Le condizioni di salute dell’artista sono avvolte nel massimo riserbo, già nel 2015 Stromae aveva bloccato tutti i suoi impegni per uno scompenso psichico. Nel 2017 il cantante, durante una intervista con lo stilista Karl Lagerfeld al quotidiano francese Libération, aveva ammesso di aver sofferto un forte stress a causa della fama: “Ero arrivato a un punto che ormai era diventato obbligatorio: dover uscire con un album, ritornare sul palco, fare promozione… Avevo bisogno di dire no. Il momento in cui tutto è cambiato è stato durante un firmacopie alla Fnac di Lille, dove c’era tantissima gente. Quando sono ripartito dal negozio, la folla aveva circondato l’auto ed erano tutti scatenati perché davano colpi sull’auto, come se fossi Michael Jackson. In quel momento avevo come l’impressione che stessi uscendo dal mio corpo”.