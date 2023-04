“Stiamo lavorando sul decreto siccità, dopo la conferenza torno al ministero per vedere se riusciamo a portare una norma in cdm già giovedì”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla stampa estera. “Noi già oggi col ministero senza commissariamenti stiamo lavorando contro la dispersione idrica, ci sono 2 miliardi di fondi del Pnrr a questo destinati, se ne avessimo un altro di miliardo da spendere avremmo progetti immediatamente finanziabili e cantierabili per ridurre questo 42%” di dispersione idrica ” che non riguarda solo il sud ma anche tante regioni del centro-nord, che hanno sistemi di tubazioni degli anni 70-80, quindi su questo non c’è bisogno di commissariamenti perché stiamo già lavorando e abbiamo già cantieri operativi, così come sulle dighe da mettere a norma”, ha spiegato il ministro. “Se sarà nominato un commissario, sicuramente alcuni aspetti burocratici potranno essere bypassati perché alcune dighe sono in lavorazione in Italia”, ha concluso Salvini