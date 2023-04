Sabato 1 aprile è andato in onda su Rai1 il terzo appuntamento con “Il cantante mascherato”. Il talent show condotto da Milly Carlucci continua a far giocare pubblico da casa e giuria in studio per riuscire a indovinare la vera identità delle maschere. Nel corso della puntata Francesco Facchinetti (ipotizzando chi potesse celarsi sotto Stella) si è lasciato andare ad un’indiscrezione. Secondo il manager, infatti, i nomi da lui proposti nel corso delle puntate sarebbero legati ad una richiesta specifica fatta in fase contrattuale: “Mi sforzo a fare altri nomi anche perché da contratto devo fare i nomi strani”. Facchinetti dopo queste affermazioni si è quindi beccato una gomitata dal collega e vicino di banco Flavio Insinna come segno di rimprovero, ovviamente scherzozo. Francesco ha così replicato: “Qua non posso (tacere, ndr). Stella è Simona Ventura. La rivedo in tutto: nei gesti, come si muove, le cadenze delle parole, le pause”. Dopo essersi accorto dell’evidente gaffe ed aver creato il gelo in studio, Facchinetti ha quindi parlato del suo rapporto con Simona Ventura: “Se oggi sono qui è grazie a te che mi hai voluto in televisione”. Il consenso da parte del pubblico non è di certo tardato ad arrivare. Del resto il nome della conduttrice è comparso sui social fin dalla prima puntata. Al tempo stesso però in molti, già dalla passata edizione, avevano evidenziato quanto il giurato sparasse nomi davvero “a caso”. Secondo Facchinetti infatti sotto la maschera dei Colombi ci sarebbero stati Fedez e Chiara Ferragni (al posto di Ricky Tognazzi e Simona Izzo). Una proposta al quanto azzardata che però segue il trend ormai spoilerato al pubblico di Rai1. Non ci resta quindi che seguire i nuovi appuntamenti per vedere fin dove si spingerà Facchinetti con le sue ipotesi.