La nuova edizione dell’isola dei famosi 2023 è sempre più vicina. La prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, andrà in onda lunedì 17 aprile in prima serata, ovviamente su Canale 5. La nuova edizione sarà composta da 10 puntate, tutte in onda di lunedì sera. Fra le grandi novità, ci sarà l’arrivo di un nuovo opinionista: Enrico Papi, che affiancherà la collega Vladimir Luxuria, precedentemente confermata. Riconfermato anche il buon Alvin come inviato sull’isola.

Ma chi saranno i concorrenti in gara? TvBlog ha rivelato la lista completa dei nomi con anche alcune “sorprese”, a partire dai Jalisse. Secondo TvBlog sfidarsi nel reality saranno:

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), Paolo Noise, Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli, Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Andrea Lo Cicero, Marco Predolin, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Cristina Scuccia (l’ex suora vincitrice di The Voice), Helena Prestes, Corinne Cléry.

Nessuna conferma, per ora, dagli account ufficiali Mediaset. Non resta che aspettare il 17 aprile per vedere come andrà questa nuova avventura dei naufraghi.