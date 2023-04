“Le parole di La Russa sull’attentato di via Rasella? Già sono rimasta sconvolta dalle frasi di Meloni sull’eccidio delle Fosse Ardeatine. Anche in questo caso abbiamo l’ennesima dimostrazione che questa maggioranza di governo, e in particolare la seconda carica dello Stato, non ha fatto i conti con la storia. O meglio, continua a farli a modo proprio“. Così, a Tagadà (La7), l’ex ministro Rosy Bindi commenta le discusse affermazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo il quale quelli uccisi nell’attentato di via Rasella, da lui definito “pagina ingloriosa della Resistenza, “non erano biechi nazisti delle SS, ma una banda musicale di pensionati alto-atesini”.

Bindi spiega: “Con fatica dicono che non sono fascisti ma non riescono a dire che sono antifascisti. Hanno condannato la Shoah, anche perché sono molto interessati a un buon rapporto con Israele, ma non riescono a condannare ciò che ha provocato la Shoah. E soprattutto non riescono ad ammettere che la nostra democrazia è fondata sull’antifascismo. Alla seconda carica dello Stato mi permetto di chiedere una cosa: cerchi di capire che lui rappresenta una Repubblica antifascista. Adesso io aspetto il 25 aprile e il 2 giugno per capire fino a dove arrivano“.

E conclude: “Io sono molto affezionata alla pagina della Resistenza condotta dai cattolici che insieme alla Resistenza comunista predicava i valori della pace. Tina Anselmi diceva: ‘Io uscivo con la pistola, ma ringrazio Dio per non aver mai dovuto uccidere. E sono grata al mio capo partigiano che ci diceva di non provocare le belve e di avere giudizio anche per loro’. Ma da questo a giustificare le rappresaglie fasciste e naziste e a negare la natura delle vittime dando un giudizio sugli atti della Resistenza ce ne passa. Questo è davvero gravissimo“.