Il gossip degli ultimi giorni ha come protagonisti Massimo Giletti e Sofia Goggia. Il giornalista e la sciatrice sono una coppia? Tutto è iniziato con Giletti che, nel corso di un’intervista con Francesca Fagnani a Belve, aveva lasciato intendere di esser legato sentimentalmente a una sportiva. La campionessa di sci, interpellata da Le Iene, aveva invece rimandato tutto al mittente. Goggia ha deciso finalmente di dire la sua al settimanale Oggi per spiegare come stanno realmente le cose: “Stiamo parlando del niente. Io capisco le dinamiche della comunicazione, da una mezza frase in una intervista televisiva si mette in moto la macchina del gossip. Come quando si diffuse la voce che sarei andata a Sanremo, ma io non avevo nemmeno mai parlato con Amadeus…”. Sofia non ha peli sulla lingua: “Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Punto”. L’intervista è quindi proseguita trattando il tema della solitudine, sentimento che Goggia conosce fin troppo bene: “Io sono solissima, viaggio tantissimo e non ho tempo per nulla. Lo considero un vuoto che va ascoltato e non riempito a vanvera. Della voragine della solitudine a volte farei anche a meno eh. Però ho capito che affrontandola riesco poi a stare meglio con me stessa”. La chiacchierata si è conclusa cercando di comprendere il significato del suo motto “Only The brave”: “Anni fa mi ero invaghita di un uomo ma non avevo il coraggio di dichiararmi. Una sera una mia amica mi dice ‘Dai Sofi only the brave, vai a parlarci’. È diventata una mia massima: osare e metterci sempre coraggio”. Coraggio che, a quanto pare, è arrivato troppo tardi: “Gli ho parlato, sì, ma a distanza di tempo. Troppo tempo. Quel treno era già passato…”.