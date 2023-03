“Che belva si sente, Massimo Giletti?”. È partito tutto da questa domanda. Francesca Fagnani, in occasione dell’intervista al giornalista di Non è l’Arena a Belve, ha davvero scatenato il gossip. Giletti in quell’occasione aveva dichiarato di avere una donna nella sua vita, cercando di non sbilanciarsi troppo. Il riferimento a Sofia Goggia era apparso però parecchio immediato: “Amo le montagne, del resto vengo proprio da un paese di montagna. Ci sono cresciuto”. I due non avevano ancora confermato o smentito il gossip. Qualche giorno fa la sciatrice è stata raggiunta da Le Iene e, dopo qualche domanda di troppo sul gossip, Goggia ha finalmente dato la sua versione dei fatti. L’intervista è andata in onda martedì 21 marzo in occasione di un nuovo appuntamento del programma in prima serata su Italia1. Goggia è stata intercettata poche ore dopo aver ottenuto il secondo posto in una gara di discesa libera ad Andorra. Il giornalista ha avuto la possibilità di andare diretto al punto, cercando di capire a che punto fosse la presunta relazione con Giletti. “A chi darà il suo bacio della buonanotte stasera?”, ha chiesto senza tanti fronzoli l’inviato. La risposta di Goggia non si è fatta di certo attendere: “A nessuno, a me stessa”. Non solo: Sofia ha ammesso di essere a conoscenza dei rumors sul suo conto. Ecco perché alla domanda “è fidanzata?”, lei si è fatta trovare con la risposta pronta: “No, non rompermi i cogl***i, ho la gara a cui pensare. Non fare domande”. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi tra una sciata e un’intervista.