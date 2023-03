Maltratta il proprio cane, pubblica il video sui social e finisce denunciato. L’orribile vicenda di ordinaria violenza contro gli animali viene da Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Un tizio si è filmato mentre menava, strozzava, contorceva il proprio povero cane, mentre quest’ultimo piangeva dal dolore. Per una volta la pubblicazione online di un video ha almeno portato ad una giusta conseguenza. È infatti stato il sindaco del paese casertano, a segnalare il maltrattamento alle forze dell’ordine e all’Ausl locale. “Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico esprimono la più ferma condanna nei confronti dei gravi maltrattamenti subiti da alcuni animali domestici ad opera di un giovane concittadino, azioni deplorevoli rese pubbliche dallo stesso giovane sui suoi canali social”, ha scritto in una nota il sindaco Andrea Pirozzi, “Ci preme informare la cittadinanza che l’Amministrazione ha già investito le Forze dell’Ordine e la Asl per tutte le azioni di competenza. Abbiamo anche coinvolto i nostri assistenti sociali per valutare e se è il caso aiutare il giovane”.