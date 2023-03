“Come disse 60 anni fa San Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in terris, la guerra è una follia, è fuori dalla ragione. Ogni guerra, ogni scontro armato, finisce con l’essere sempre una sconfitta per tutti. Facciamo crescere una cultura della pace. Ricordiamoci che, anche nei casi di legittima difesa, l’obiettivo è la pace, e che una pace duratura può essere solo una pace senza armi”. È il contenuto di un videomessaggio di papa Francesco, registrato prima del ricovero del pontefice al Policlinico Gemelli di Roma, registrato per l’intenzione di preghiera per il mese di aprile. Il video è stato diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa e tratta il tema “Per una cultura della nonviolenza”. “Facciamo della nonviolenza, sia nella vita quotidiana che nelle relazioni internazionali, una guida per il nostro agire. E preghiamo per una maggiore diffusione di una cultura della nonviolenza, che passa per un sempre minore ricorso alle armi, sia da parte degli Stati che dei cittadini”, dice ancora il Papa, sottolineando che, “vivere, parlare e agire senza violenza non significa arrendersi, né perdere, né rinunciare a nulla”.