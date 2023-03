“L’ultimo momento di beatitudine? Quello con il mio tesoro”. È la prima volta che Keanu Reeves cita in pubblico la sua compagna, la visual artist Alexandra Grant, con cui fa coppia da alcuni anni. La dichiarazione d’amore è apparsa in un’intervista su People. E Reeves, 58enne, ha ricordato Alexandra, 49enne, così: “Eravamo a letto. Sorridevamo, ridevamo e ridacchiavamo. Ci sentivamo benissimo. È stato davvero bello stare insieme”. I due sono insieme dal 2017 anche se si sono incontrati la prima volta nel 2009. In questi anni però hanno collaborato professionalmente a diversi progetti come la fondazione della X Artists Books, una piccola casa editrice. Al 2019 risale la prima uscita pubblica della coppia, anche se Reeves la definì un’amica. Reeves è sempre stato molto attento a difendere la propria privacy, anche per via di un grave lutto che lo colpì nel 2001 quando in un incidente stradale in cui rimase coinvolta la compagna Jennifr Syme, la coppia perse la loro bambina che la Syme apsettava, poi fu la Syme a morire 18 mesi dopo. Passati molti anni a quanto pare Reeves sembra aver assaggiato di nuovo la felicità con la “beatitudine” condivisa con la Grant. L’inteprete di Matrix è in questi giorni nelle sale protagonista di John Wick 4, titoli che ha sfondato al box office sia statunitense che italiano.