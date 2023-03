Nei giorni scorsi Amadeus aveva postato su Instagram una foto con la moglie Giovanna Civitillo, Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato (braccio destro dell’imprenditrice), una cena a Milano dopo l’esperienza in Riviera: “Il Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi”, il commento del direttore artistico. Proprio nel corso della serata, secondo il settimanale Chi, il conduttore di “Sanremo 2024″, giunto da contratto alla sua quinta edizione, avrebbe proposto a Chiara Ferragni un bis al Festival.

La sua partecipazione all’edizione 2023, nella prima e ultima serata, aveva garantito ascolti, pubblicità e una quota di polemiche. “Questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse“, aggiunge il settimanale diretto da Massimo Borgnis. “Al momento la Ferragni è propensa per il no”, spiega il giornale. Notizia non confermata dai protagonisti, nemmeno ancora smentita nella logica dei rumors che accompagnano per mesi il Festival.

Difficilmente accadrà. Improbabile non solo per la (presunta) reazione dell’influencer da quasi trenta milioni di follower, al netto di ogni polemica, ma anche perché Amadeus negli ultimi quattro anni non ha mai riproposto (eccezione Fiorello) gli stessi volti alla conduzione, anche per suscitare curiosità e per puntate con forza sulla necessaria imprevedibilità sanremese. Lo scorso 7 marzo, a un mese esatto dalla partenza del suo quarto festival, aveva raccontato sui social di essere già alle prese con l’organizzazione dell’edizione 2024: “Sto già pensando al prossimo festival, alla scenografia, ad alcuni nomi dei cantanti, ad alcune idee da mettere in piedi. Avendo un contratto anche per il prossimo anno, è giusto non perdere tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo“, aveva spiegato il direttore artistico.