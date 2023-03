Re Carlo III ha appena nominato il suo nuovo Lord-in Waiting, figura molto simile alla dama compagnia della Regina. Si tratta del marchese di Cholmondeley, 62 anni, che dopo la morte della Regina Elisabetta aveva perso il ruolo di Lord Great Chamberlain. Il ritorno del marchese a Corte ha risvegliato l’attenzione dei tabloid, non per la sua promozione, ma per il conseguente ritorno in scena di una figura ben più ingombrante. Stiamo parlando di sua moglie, la marchesa Rose Hanbury, che nel 2019 aveva creato non poco scompiglio a palazzo. Ex modella, più giovane del marito di 23 anni, la bella marchesa nel 2019 era finita sotto i riflettori per una presunta tresca nientemeno che con William d’Inghilterra.

Un brutto momento per Kate Middleton, all’epoca incinta del terzogenito Louis. Pur non essendoci prove della relazione extraconiugale, erano in molti a sostenere che il matrimonio dei marchesi stesse attraversando una brutta crisi e che Rose fosse parecchio stufa del marito, cosa che l’avvicinata molto al principe ereditario, che non era riuscito a resistere al fascino della bella marchesa. E pensare che un tempo Kate e Rose erano molto unite. Le due coppie infatti, vicine di casa ad Anmer Hall, nel Nortfolk, secondo i tabloid britannici erano solite frequentarsi con assiduità. Poi, dopo la fuga di notizie sulla tresca clandestina, i rapporti fra le dame si sarebbero raffreddati, Rose sparì dalla scena e di lei non si sentì più parlare.

La nomina del nuovo Lord-in Waiting ha cambiato le carte in tavola, riaprendo nuovamente alla moglie le porte del Palazzo. La marchesa accompagnerà il marito, che da oggi in poi sarà molto vicina al Re e della sua consorte Camilla, la quale pare abbia riservato a Rose un trattamento di favore per la cerimonia di incoronazione il prossimo 6 maggio. Inoltre, il marchese di Cholmondeley prenderà parte a moltissimi ricevimenti di Stato e reali, talvolta rappresentando Sua Maestà in persona. Inutile dire che questo comporterà una vicinanza molto stretta con il principe ereditario e sua moglie Kate, che dovrà dunque sopportare a lungo la sgradita “rivale”, cosa che potrebbe rischiare di incrinare nuovamente il rapporto con il marito William.