Dopo 15 anni insieme hanno deciso di lasciarsi ma, anche se l’amore è finito, tra loro resta un grande affetto. Tanto che il settimanale Diva e Donna non esita a definirli una famiglia: stiamo parlando di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, paparazzati in atteggiamento confidenziale mentre crescono insieme la bimba che l’attrice ha avuto da un altro uomo. “A settembre scorso Cristiana Capotondi è diventata mamma di una bambina avuta con un’altra persona – scrive il settimanale -. Ma Andrea Pezzi è rimasto nella sua vita e in quella della piccola. Insieme sono una famiglia“. Le immagini della coppia a spasso per Roma sono pubblicate sul numero della rivista in edicola questa settimana, dove traspare tutto l’affetto e la confidenza rimasti immutati. “Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba”, aveva spiegato a settembre Capotondi. E chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma.

