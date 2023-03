Ancora una volta, per i fan di Mare fuori, Ivan Silvestrini si dimostra una fonte inesauribile di anticipazioni succose. Dopo l’annuncio della quarta stagione della serie tv, adesso lo sceneggiatore ha lanciato un’altra piccola “bomba”: il colpo di pistola nel finale di stagione è andato a segno. “Se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger della storia”, ha affermato Silvestrini rispondendo alla domanda di un fan.

In attesa della quarta stagione, il regista ha deciso infatti di soddisfare la curiosità degli spettatori che, affamati di anticipazioni e retroscena, hanno approfittato di un suo box domande su Instagram per sfogare la loro sete di notizie. Fra le chicche, Silvestrini ha raccontato che alcuni momenti della serie dedicati a Carmine e Rosa sono stati improvvisati, e ha dichiarato apertamente il profondo rispetto per la professionalità e il talento dei due attori: “Questo accade quando hai dei grandi attori (riferendosi a Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito), loro sono tra i più sorprendenti che abbia mai incontrato. Poi anche le immagini di Francesca Amitrano contribuiscono alla magia”. Inoltre, pare che Maria Esposito si è slogata la caviglia durante una scena della terza stagione, ma non avendo ancora una buon girato, l’attrice ha dovuto ripetere la scena:” Si è slogata la caviglia al settimo salto. Siccome non ne avevamo ancora una buona l‘ha fatta altre tre volte“.