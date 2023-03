Giancarlo Magalli si racconta in una lunga e intensa intervista a Chi: “Ora sto meglio, ho curato un linfoma alla milza e sono qui a raccontarvi tutto”. Il conduttore racconta della scoperta del cancro, avvenuta “per caso: non mi sentivo bene: dolori, debolezza. Avevo un’infezione che mi ha portato al ricovero. E dopo alcune indagini hanno scoperto il tumore. Stavo facendo in quel periodo Il cantante mascherato con Milly Carlucci. Non ho avuto paura, non è nel mio carattere. Mi sono fidato dei medici del Gemelli di Roma. Per un anno sono stato a letto. Ora voglio tornare in tv. Non saprei dove. I palinsesti televisivi sono pieni. Non c’è nemmeno un buco per me”. E Magalli è chiarissimo e netto: “Mi piacerebbe un talk stile David Letterman Show. Oppure essere chiamato in giuria in qualche programma, tipo Tu sì que vales, a Mediaset, visto che in Rai non mi chiamano“. Poi l’appello a Signorini ma solo per un ruolo: “Mi hanno proposto di partecipare al GF Vip, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Non riuscirei a vederli lì come concorrente. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe. È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso Orietta Berti. Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì”.