Claudio Cecchetto non l’ha mandata certo a dire a Ita Airways, anzi. “Non fidarsi è meglio. Mai più ITA Airways”, si legge in un post con tanto di emoticon arrabiate. Cosa è accaduto? Il noto talent scout, ambasciatore degli eventi di Visit Romagna, ha raccontato la sua disavventura “aerea”: “Acquisto un biglietto premium per un volo internazionale. Arrivo tre ore prima al check-in e mi dicono che per overbooking il mio posto (già pagato) non c’è più. Da notare che per questa categoria non esiste overbooking. Il volo è pieno e mi offrono di andare in Economy rimborsandomi la differenza di prezzo“. Ancora, sempre sui disagi subiti per il viaggio (con destinazione Miami): “Cara ITA, il posto lo scelgo io, non voi, perché per un viaggio di 11 ore ringraziando il cielo potrei permettermi un posto più confortevole (consigliato a quelli della mia età per i viaggi lunghi). Devo per forza andare per un impegno di lavoro ma sarei ritornato a casa volentieri. Le sorprese non sono solo nell’uovo di Pasqua. Anche ITA le fa! Tenetene conto”. Un importante precisazione, poi: “Le persone che lavorano per ITA sono state fantastiche. Veramente dispiaciute per quello che è successo. Loro si top. La compagnia aerea ITA purtroppo no”. Nel post la foto scelta è quella della compagnia aerea con emoticon del pollice verso il basso.