No, papa Francesco non è pronto per duettare con Sfera Ebbasta come avete letto in una delle tante caption che nelle ultime ore hanno accompagnato lo scatto del pontefice avvolto in un giubbotto bianco da trapper. L’immagine è un falso creato ad hoc attraverso l’Intelligenza artificiale. Midjounery, per la precisione. Ma di che cosa si tratta e come funziona?

CHE COSA C’ È DIETRO ALLA FOTO DEL PAPA CON IL GIUBBOTTO BIANCO – Negli ultimi giorni il feed dei vostri profili Instagram e Twitter saranno stati molto probabilmente presi d’assalto da immagini di Papa Francesco che indossa un giubbotto a metà tra omino Michelin e artista di strada “che fa brutto”. Prima che soprattutto i vostri genitori o nonni si indignino di fronte a un presunto sfarzo esibito dal Santo Padre, correte a rassicurarli: il pontefice non si è lasciato sedurre dal mondo della moda, semplicemente è stato ‘vittima’ di un deepfake. Non si contano più le visualizzazioni e le condivisioni che l’immagine ha generato, così come i dibattiti che ha suscitato. Un po’ come era già successo qualche giorno fa con le foto dell’arresto di Donald Trump, fasulle anche quelle. Nel caso dell’ex presidente Usa il giornalista Eliot Higgins dopo il polverone sollevato dagli scatti aveva ammesso: “Stavo solo scherzando. Pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate”. Higgins aveva utilizzato Midjourner, un software che è in grado di creare immagini a partire da descrizioni testuali.

COME FUNZIONA MIDJOURNEY – Anche nel caso di Papa Francesco è iniziato tutto su Midjourney. Si tratta di una funzionalità di Discord (piattaforma online utilizzata soprattutto dai gamer per chattare e per parlare online mentre si gioca) raggiungibile attraverso questo sito. Dopo aver creato un account è possibile sbizzarrirsi dando origine alle immagini più fantasiose digitando nel campo della chat la dicitura: ‘/imagine’ seguita dalle indicazioni da dare al software per generare quanto desiderato. In questo caso chi ha voluto agghindare in tal modo il Santo Padre si è rivolto a Midjourney chiedendogli di realizzare un “Papa Francesco che drippa”, termine che designa un giovane che “gronda di stile” indossando capi sportivi, di marca e alla moda per imitare il look di un trapper. Sotto il post di Twitter che ha ripreso l’immagine in questione appare un disclaimer che chiarisce come stanno le cose: “Questa è un’immagine di Papa Francesco creata con l’intelligenza artificiale. Non è una foto reale”. Sono in molti, però, a credere il contrario, e ancora una volta il problema della disinformazione e la diffusione di fake news ritorna in tutta la sua drammatica potenza.