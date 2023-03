Chiara Ferragni, direzione Africa. Le sue valigie però volano da un’altra parte. Il reclamo alla compagnia aerea Chi è che è partita per l’Africa ed è arrivata a destinazione senza le sue valigie? Proprio lei, Chiara Ferragni. L’influencer cremonese è volata in Sudafrica ospite del resort di lusso Mhondoro Safari Lodge & Villacert in compagnia di amici e staff. Un remake di “Mamma ho perso l’aereo” versione social, dove a non arrivare a destinazione non è Kevin ma sono le valigie dell’imprenditrice digitale che andate perse durante l’imbarco. Ferragni quindi ha prontamente deciso di condividere la situazione anche con i suoi followers. Attraverso delle storie Instagram, Chiara ha raccontato il suo disagio taggando anche la compagnia aerea con la quale ha viaggiato: Lufthansa.

Al momento non ci sono aggiornamenti e per Ferragni si tratta anche di un danno economico: tra agli effetti personali, ci saranno stati anche indumenti da promuovere. Per l’influencer infatti è un viaggio di lavoro al pari di quello organizzato in Marocco per promuovere la nuova linea estiva di Benetton. Come raccontato dalla stessa influencer questo viaggio infatti era in programma dal 2020, prima della situazione pandemica.

Nel bel mezzo del Safari, l’imprenditrice non perde l’occasione per documentare ciò che vede a bordo della sua jeep: leoni, zebre, giraffe, gazzelle e rinoceronti diventati “virali” grazie agli oltre 29 milioni di followers (e tutti i compagni di viaggio). E in una story, Ferragni pare aver superato il “trauma bagagli”: “Niente vestiti puliti ma ho i gioelli del mio brand”.

Assente dal trip tour in Africa papà Fedez che, nelle prossime giornate, starà a Milano con Leone e Vittoria. Ora non ci resta che attendere il ritrovamento dei bagagli per scoprire il motivo del viaggio in terra africana!