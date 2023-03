“Di Stefano De Martino sono innamorata. La cosa più brutta vissuta con lui? Il divorzio. Cos’ha De Martino che gli altri non hanno? Te lo dico dopo…”. Parola di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata la protagonista dell’ultima puntata di “Inside“, lo speciale de “Le Iene” andato in onda domenica 26 marzo su Italia 1, e con l’occasione si è lasciata andare ad una serie di confessioni intime sulla sua relazione con Stefano De Martino. “Sa fare veramente bene l’amore“, ha rivelato. E ancora: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione. Come lo tengo a bada? Non lo tengo a bada. Se gli spezzo le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta”, ha ammesso. Quindi Belen ha spiegato la sua visione dell’amore: “Per me è quando riesci ad amare senza ricevere nulla in cambio. La monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”.