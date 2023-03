“Dopo aver consultato un avvocato, io e mio marito ci sentiamo liberi di condividere quello che ci è accaduto nel weekend“. Inizia così il post di Eunice Lucero-Lee e Jason Lee e risale allo scorso 13 marzo. La storia la racconta il New York Post ma anche. “Abbiamo mangiato in un ristorante conosciuto a K-Town (Manhattan’s Koreatown, ndr), il Gammeeok e nel cibo abbiamo trovato la cosa più disgustosa possibile”. Siamo a New York e quello di cui sta parlando la coppia è un topo. La coppia ha fatto causa al ristorante. Il Department of Health ha chiuso il locale e due giorni dopo il post, il 15 marzo. Secondo il ristorante le dichiarazioni dei Lee sarebbero “insensate”: “Siamo aperti 24 ore su 24 e ci sono sempre almeno 3 o 4 persone in cucina. È impossibile che un topo riesca a passare inosservato tra la gente e a entrare in una pentola poggiata sul fuoco. Se davvero ci fosse stato un topo così grande non ce lo saremmo perso”. A correlare queste parole, un video delle cucine in piena attività. Sempre sul NYP si legge che già prima del tremendo ritrovamento del ratto nel piatto, il Gammeeok aveva avuto una C dal Department of Health, indice di tante violazioni a livello sanitario. La coppia va avanti con la causa, anche perché dalle parole dell’avvocato si apprende che i due coniugi hanno subito “lesioni gravi e permanenti”.

