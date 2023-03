“Sarò il vostro guerriero, la vostra giustizia, rieleggetemi e sarete vendicati“: è un Donald Trump incendiario quello che apre la sua campagna presidenziale con un comizio a Waco, Texas, teatro 30 anni fa di un lungo assedio dell’Fbi contro una setta religiosa armata e anti governativa conclusosi con un incendio nel quale morirono 86 persone. Il tycoon non vi ha fatto alcuna allusione diretta ma è apparso evidente il tentativo di accostarlo all’assedio giudiziario che lo incalza e di fondere il suo destino con quello della sua ‘setta’ Maga, anche se non ha evocato “la morte e la distruzione potenziali” che potrebbe scatenare una sua incriminazione, come aveva fatto sui social nei giorni scorsi.