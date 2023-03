Brooke Shields oggi ha 57 anni. Icona del cinema e della moda fin da giovanissima, l’attrice è madre di due ragazze Rowan, 19 anni, e Grier, 16 anni. È proprio insieme a loro, guardando Pretty Baby, il film che segnò il suo debutto nel mondo del cinema a soli 11 anni, che Shields si è soffermata a riflettere su quello che realmente aveva dovuto subire nel corso della sua infanzia. “Ci avresti permesso di farlo? Questa è pornografia infantile!” ha detto Rowan guardando la pellicola in cui Brooke, allora 11enne, interpretava una giovanissima prostituta.

“Capii davvero a cosa mi aveva sottoposta mia madre” ha dichiarato Shields al Sunday Times Magazine. In una scena del film, l’attrice bambina fu costretta anche posare nuda e a baciare in modo seducente Keith Carradine, che allora aveva 27 anni. “È stato difficile per me non giustificare mia madre con loro, ma quando me lo hanno chiesto, ho pensato: Oh Dio, devo ammetterlo. Non so perché mia madre pensava che farmi fare certe cose fosse giusto“.

Quello non fu certo l’unico episodio disgustoso a cui l’attrice fu sottoposta nell’arco della sua carriera. La madre, morta nel 2012, aveva uno fortissima dipendenza dall’alcool, e aveva posto la figlia sotto i riflettori fin da giovanissima, facendola posare con lei a soli 11 mesi, per poi spingerla verso la carriera di attrice. La donna fu disposta a tutto pur di farle raggiungere il successo, anche a a farla posare nuda per la rivista Playboy all’età di 10 anni. “Potrei dire che quella era arte, che erano altri tempi. Ma in realtà non so perché mia madre l’abbia permesso” ha dichiarato Shields, che nonostante tutto non ha aggiunto di non portare rancore alla mamma.

Brooke Shields ha raccontato i successi, ma anche gli orrori della sua vita in un documentario diretto da Lana Wilson dal titolo “Pretty Baby“, proprio in ricordo del film di Louis Malle del 1978. La sessualizzazione che ha dovuto subire da parte dei media, con la complicità di sua madre, non si è “limitata” a questi due episodi. Nel 1979 l’attrice recitò in Wanda Nevada, film incentrato sulla storia d’amore tra la giovanissima Wanda, tredicenne, e Beaudray Demerille, interpretato da Peter Fonda, all’epoca quasi quarantenne. A 15 anni recitò nel famoso quanto controverso film “Laguna blu“, poi in “Endless Love”, entrambi con scene di sesso e nudità. Quando a 16 anni aveva raggiunto il successo mondiale, un amico di famiglia e fotografo cercò di vendere le foto di nudo che le aveva scattato quando aveva solo 10 anni. La madre di Brooke portò l’uomo in tribunale, ma lui vinse la causa.

Gli incubi per Shields non si fermano qui. L’attrice ha rivelato di essere stata violentata quando era una giovane attrice a Hollywood. Non ha mai rivelato l’identità del suo aggressore, ma ha dichiarato di aver subito la violenza in una stanza di hotel dove si era recata perché convinta si trattasse di un incontro di lavoro su un nuovo film. L’uomo, che l’attrice conosceva già, le disse che le avrebbe chiamato un taxi dalla sua camera ma, una volta giunti in stanza, questi si spogliò e la aggredì. “Avevo paura di essere soffocata” racconta nel documentario. “Non ho neanche lottato, mi sono solo detta: ‘Resta viva e poi scappa”.

In ‘Pretty Baby: Brooke Shields’, che verrà presentato in anteprima su Hulu il 3 aprile, l’attrice parlerà anche della sua profonda amicizia con Michael Jackson, smentendo le voci su una loro presunta relazione e raccontando lo shock per le accuse di molestia sessuale che il Re del Pop ha dovuto affrontare.