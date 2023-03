Il ciclone Iva Zanicchi travolge lo studio di Domenica In. L’artista è stata tra i protagonisti della puntata andata in onda domenica 26 marzo, chiamata da Mara Venier per l’omaggio a Paolo Limiti. Ed è stato proprio così che, mentre sugli schermi passavano alcune immagini che la ritraggono assieme al celebre conduttore, l'”aquila di Ligonchio” si è commossa e non ha trattenuto le lacrime: “C’era mio fratello vicino a me”, ha detto indicando una foto. “Amore, sai che non lo sapevo…”, le ha detto Mara Venier cercando di consolarla. “Forse abbiamo anche cantato insieme. Amore… Quando parlo di mio fratello… Dai su, non voglio parlare di mio fratello che mi si scioglie il trucco – ha proseguito Iva tra i singhiozzi -. Odio le persone che piangono in televisione, ma se mi fai vedere mio fratello è come vedere un figlio, hai capito? Vabbè, ora vi racconto una barzelletta, perbacco!”.

E infatti, subito le è tornato il sorriso. Tanto che quando la conduttrice l’ha ringraziata per aver accettato il suo invito lei ha prontamente replicato: “Con te sempre e comunque, posso anche venire e scopare… no, scopare il pavimento! Pulire? Si dice scopare, con la scopa si scopa il pavimento”. E Mara Venier: “Fateme sta tranquilla, ho passato una settimana per Sgarbi”, ha detto riferendosi a quanto successo nella scorsa puntata.”Oh, non si può più dire niente. Dopo ti dico una barzelletta che ti farà cadere dallo sgabello!”, ha quindi sentenziato Iva.