Cicogna in arrivo per Daniel Radcliffe. L’attore inglese, celebre per aver interpretato il personaggio di Harry Potter nell’omonima saga cinematografica tratta dai romanzi best seller della scrittrice J. K. Rowling, sta per diventare papà. L’annuncio è arrivato da un suo portavoce, che ha ufficializzato la notizia dopo che sui media britannici avevano iniziato a circolare indiscrezioni per alcune foto della sua compagna Erin Darke con un pancino sospetto. Il parto è atteso entro la fine dell’estate. I due sono legati dal 2012, quando si sono conosciuti sul set del film “Kill Your Darlings”: in questi 10 anni hanno sempre tutelato la loro privacy, vivendo il grande amore che li unisce lontano dai riflettori. Ma chi è Erin Darke? Classe 1984, è più grande di Radcliffe di cinque anni ed è conosciuta soprattutto per aver recitato in alcune serie tv.