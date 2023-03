Quando ha visto quell’uomo ricurvo seduto sulla banchina accanto ai binari non ci ha pensato due volte a chiamare i soccorsi e chiedere aiuto. Peccato che – o meglio, fortunatamente – le cose non erano come sembrava. È quanto successo ad Emma Oban, una passeggera che si è trovata a passare con il treno su cui viaggiava attraverso la stazione di Woking, nel Surrey, Inghilterra. Lì ha visto un uomo seduto su una panchina, ricoperto di neve: “È morto di freddo”, ha subito pensato la donna, chiamando subito il personale della South Western Railway, la società che gestisce quel tratto di ferrovia. Gli addetti le hanno chiesto maggiori dettagli ed è stato così che ha fatto la clamorosa scoperta: “Va bene Emma…quel signore fa parte della stazione, è una scultura simbolo della città“. Al che la donna, sollevata, si è fatta una risata e ha raccontato la storia sui social commentando: “Oh grazie a dio! Era coperto di neve, quindi ho pensato che qualcuno fosse morto congelato!”. L’episodio risale al 2018 ma è tornato attuale sui tabloid britannici in questi giorni quando, in occasione dell'”anniversario”, la signora Oban ha ricondiviso il post commentando: “Cinque anni da questo momento folle. Non invecchia mai”.