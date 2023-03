Laura Pausini e Paolo Carta sono ormai dei novelli sposi. A due giorni dalle nozze, la cantante ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la romantica proposta fatta al compagno, stravolgendo la “tradizione” che vuole sia l’uomo a chiedere la mano della sua dama. Nel video, invece, è Laura a inginocchiarsi e, tendendo l’anello verso di lui, chiede a Paolo: “Mi vuoi sposare?”

La cantante ha tenuto a precisare, nella didascalia, che in realtà è stato suo marito a chiedere per primo la sua mano: “11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa. Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però, due anni fa durante il lockdown, ho fatto io una sorpresa a lui… Nel giardino di casa mia in Romagna”. E così, lo scorso 22 marzo, Laura e Polo hanno coronato il loro amore, con una cerimonia intima davanti ai parenti, a pochi amici e ovviamente alla figlia Paola. La coppia ha poi condiviso alcune foto dell’evento sulle rispettive pagine social.