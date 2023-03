Si dice che l’amore di un genitore per un figlio sia senza confini, ma la realtà è che anche l’amore di un figlio sa essere incommensurabile. Lo ha dimostrato una giovane ragazza, che ha deciso di donare il suo rene al papà malato. Delayne, questo il suo nome, ha poi immortalato il momento in cui ha rivelato al padre di essere stata proprio lei a fargli questo dono, dopo averglielo tenuto nascosto per più di 8 mesi, fino ad operazione conclusa, per evitare che l’uomo le impedisse di fare l’intervento.

Il video toccante del confronto tra padre e figlia è stato poi condiviso su TikTok dalla stessa Delayne, ottenendo più di 5 milioni di visualizzazioni e commuovendo il web. Vedendo la figlia entrare nella stanza, con una flebo al seguito, l’uomo non riesce a trattenere le lacrime: “Stai scherzando, vero?” dice, mentre la voce di chi registra cerca di consolarlo: “Va tutto bene, non ti preoccupare”. Con il video, Delayne ha anche chiesto un supporto economico per coprire le spese dell’operazione, scrivendo: “Se 6.000 persone mi pagassero un dollaro l’una potrei coprire il costo dell’operazione”.

Il giorno seguente la ragazza ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni e su quelle del padre: “Finalmente possiamo entrambi tornare a casa! – ha scritto – Papà sta benissimo. Questo è stato un viaggio lungo e doloroso, ma tornare a casa ci aiuterà a guarire meglio. Questa esperienza è stata incredibile e la rifarei se significasse salvare la vita di mio padre”.

Tuttavia, oltre ai tanti messaggi di incoraggiamento e di supporto, c’è anche chi non ha apprezzato il gesto di Delayne, criticandola per aver preso una decisione senza consultarlo: “La maggior parte dei genitori non prenderebbe mai un organo dal proprio figlio temendo che qualcosa potrebbe andare storto”, scrive un utente. E ancora: “Se tuo padre lo avesse saputo non avrebbe mai preso quel rene“.