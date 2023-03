Il miliardario divorzia perché la moglie ha la demenza. I soldi non fanno la felicità, ma nel caso di Wolfgang Porsche rendono parecchio cinici. Il 79enne manager tedesco avrebbe infatti chiesto il divorzio per colpa della demenza che avrebbe colpito la moglie 74enne. Secondo il miliardario austro-tedesco, la malattia avrebbe portato a drastici cambiamenti nella sua personalità e nel loro rapporto. Wolfgang, membro della storica famiglia Porsche, ha deciso quindi di tagliare con la 74enne Claudia Hubner, sua compagna dal 2007 e moglie dal 2019. Il Mirror riporta che “la malattia di Claudia ha reso impossibile la convivenza per lei e suo marito”. Impietosi i resoconti dei tabloid sulla vita di coppia dei Porsche, dove vengono riportati in dettaglio i problemi motori e psichici della donna che avrebbe quattro assistenti 24 ore su 24 per prendersi cura di lei.

Secondo quanto riporta il sito Msn citando i media tedeschi i due si sarebbero separati e “negli ultimi mesi Wolfgang si è riavvicinato ad una sua amica di lunga data, la 59enne Gabriela Prinzessin zu Leiningen”. Il signor Porsche è azionista e presidente del Consiglio di Sorveglianza di Porsche Automobil Holding SE e di Porsche AG. È il figlio più giovane di Ferdinand (Ferry) Porsche e Dorothea Reitz. È stato sposato con la regista e sceneggiatrice Susanne Bresser dal 1988 fino al divorzio nel 2008. Il patrimonio dell’azienda di famiglia Porsche è stimato attorno ai 30 miliardi di dollari.