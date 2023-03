Paura per il rapper americano Tekashi 6ix9ine che è stato picchiato brutalmente da un gruppo di uomini (erano in 3 o 4 secondo le prime ricostruzioni), in una sauna della palestra nel sud della Florida. A causa delle ferite gravi il rapper 26enne è stato portato d’urgenza in ospedale in ambulanza. La vicenda è stata resa nota dall’avvocato di 6ix9ine, Lance Lazzaro, che ha raccontato e confermato l’aggressione selvaggia al sito TMZ: “6ix9ine ha cercato di respingere gli aggressori, ma erano in troppi. Lo hanno picchiato a sangue prima di fuggire. Al momento dell’aggressione il rapper era senza guardia del corpo”. Il personale della palestra dopo aver sentito le urla ha prestato soccorso al rapper per poi chiamare l’ambulanza. Tekashi 6ix9ine ha riportato “danni al suo viso, con tagli e gonfiori, ferite alla mascella, alle costole e alla schiena”. L’avvocato Lazzaro ha dichiarato che chiederà alle forze di polizia una ulteriore rete di protezione per il cliente, dal momento che è stato rilasciato nel 2020 per una riduzione della pena, dopo un periodo di reclusione in prigione per aver collaborato con le autorità per l’identificazione e la cattura di una serie di criminali che facevano parte della sua gang.

Tekashi 6ix9ine seguitissimo su Instagram (ha quasi 22 milioni di follower) ha pubblicato nella sua carriera due album: “Dummy Boy” (2018) e “TattleTales” (2020), da quest’ultimo disco è stato tratto il singolo di successo “Trollz” con Nicki Minaj. Ma è soprattutto per i suoi problemi con la giustizia (da possesso d’arma da fuoco a concorso in omicidio) e la sua attività con una nota gang criminale che il rapper è diventato popolare in America nelle pagine della cronaca.