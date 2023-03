I rumors su una storia tra Massimo Giletti e Sofia Goggia circolano da un po’. E una sorta di conferma, o meglio qualche indizio e non una smentita, è arrivata con l’ospitata del giornalista a Belve, su RaiDue. Alla domanda di Francesca Fagnani su una presunta compagna (“Esiste o è come Mark Caltagirone?”), Giletti ha risposto: “Esiste” per poi aggiungere, pungolato dalla giornalista: “Amo le montagne. Del resto, vengo da un paese di montagna. Ci sono cresciuto”. Il nome? Niente da fare: “Mi lasci vivere nel mio giardino privato”, la chiosa del conduttore de L’Arena. Già lo scorso maggio il settimanale di gossip Diva e Donna aveva paparazzato la sciatrice e il giornalista, 30 anni di differenza, a Roma. Da lì, i gossip non si sono fermati…