Per i fan di Mare fuori, questo è stato un gran colpo basso. In tantissimi aspettavano con trepidazione la messa in onda degli ultimi due episodi della terza stagione, trasmessi ieri sera in prima serata su Rai 2. Da tempo infatti, si vociferava che l’episodio conclusivo avrebbe contenuto due minuti inediti, motivo che ha spinto moltissime persone a restare sintonizzati fino alla fine, anche chi aveva già visto tutta la serie, presente da tempo su Rai Play.

E invece, l’amara sorpresa: niente finale alternativo, titoli di coda. Enorme la delusione dei fan, che hanno invaso Twitter e i social network con commenti delusi e in aperta polemica, a cui sono seguite tantissime frecciatine ironiche con frasi del tipo:” I fan di mare fuori che scoprono l’esistenza dei cliffhanger e che devono aspettare un anno come in qualsiasi serie tv esistente sulla faccia della terra!”. Al pubblico dunque, non restano molte alternative, se non aspettare pazientemente l’arrivo della quarta stagione, le cui riprese inizieranno a maggio 2023.