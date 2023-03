Ottime notizie per i fan di Mare Fuori: la quarta stagione si farà e le riprese inizieranno prima di quanto si possa pensare. A dare la lieta novella è stato Ivan Silvestrini, pubblicando una foto della bozza della sceneggiatura, con una didascalia che recita “Il sabato è per leggere“. Da quando è sbarcata sulla piattaforma streaming Netflix, la serie di produzione Rai è diventata un vero e proprio fenomeno di culto in Italia, producendo una quantità incredibile di meme e tormentoni, a partire dalla sigla ‘O Mar For, divenuta una hit con oltre 23 milioni di ascolti su Spotify.

A dare ulteriori notizie sull’inizio delle riprese ci ha pensato l’attrice Ludovica Coscione, che nella serie interpreta Teresa. L’attrice ha dichiarato su TikTok: “A brevissimo iniziano le riprese della quarta stagione di Mare Fuori. Non manca tantissimo. Io personalmente ancora non ho le sceneggiature, però a maggio iniziamo le riprese della quarta stagione”. Secondo le supposizioni fatte dai fan sui social, potremmo assistere alla nuova stagione intorno a febbraio del 2024.