Jamie Lee Curtis è tornata a parlare della pancia sfoggiata con una certa soddisfazione in Everything everywhere all at once, la pellicola che ha fatto il pieno di Oscar con protagonista Michelle Yeoh. Jamie Lee Curtis, 64 anni, interpreta Deidre Beaubeirdra e si è calata volentieri in questo personaggio che certo non ha in mente ritocchini o palestra tre volte al giorno per provare ad adeguarsi a qualche strano filtro social. “Nel mondo c’è un’industria che si fonda sul nascondere le cose. Correttori. Modellatori del corpo. Filler. Procedure di vario tipo. Accessori per i capelli. Prodotti per i capelli. Tutto è fatto per nascondere chi siamo realmente”, così l’attrice a Entertainment Weekly. “Ho trattenuto la pancia fin da quando avevo 11 anni, età in cui cominci ad essere cosciente del tuo corpo, e porti i jeans attillatissimi”, le parole di Jamie Lee Curtis ha confermare quanto sia liberatorio mostrarsi senza artifici, per la bellezza della propria età e del proprio corpo: “Sono orgogliosa di presentarvi Deidre Beaubeirdra. Non mi sono mai sentita più libera, creativamente e fisicamente”.

