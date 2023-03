Belen Rodriguez non si ferma nella sua avventura nel mondo della moda e dai costumi passa agli abiti. “MAR DE MARGARITAS… Dei vestiti semplici che sono eccellenti nella loro vestibilita, cioè! Ci ho lavorando tanto sulle forme che il vestito vi regalare! #fidatevi #nevadofiera (io utilizzo la small)”, si legge testualmente su un post Instagram della conduttrice. Ogni abito ha una sorta di bustino per “armonizzare” le forme. Ebbene, la reazione dei commentatori? Non delle migliori: “Belli tutti per carità però più di 100€ per un vestitino a fiori mi sembra un po’ tanto sinceramente…”, “Senza nessuna cattiveria, proprio non mi piacciono, banali non alla modo, molto lontani dallo stile italiano e d’alta moda. Al mercato si trovano simili”, “Bellissimi e li aspettavo con ansia, quando dicevi per tutte le donne sinceramente pensavo che fosse per tutte ma invece sono costosi e quindi purtroppo non per tutte, peccato”, “Un abito in viscosa a 215 euro con la fantasia più usata da sempre, che si trovano nei mercatini da 50 anni a basso costo”. Insomma, in molti fanno notare un prezzo non proprio accessibile e così la mamma di Belen, Veronica Cozzani, ha pensato di difendere la linea moda della figlia: “Tutto Made in Italy, sono di ottima qualità”. Va detto che anche i complimenti sono tanti, c’è chi ha già ordinato e ricevuto un abito “bellissimo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)